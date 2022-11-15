讓動物獲得即時救援，北市推出全台首個動物保護專線「1959」，於15日上線啟用，取自「你救我救」諧音，提供24小時動物救援服務，北市動保處表示，遇到需要救援的動物，可先確認動物狀況、具體地點，例如門牌號碼、周遭環境等，增加人員救助效率。

動保處指出，據統計去年台北市通過動物救援專線通報案數達9844件，救獲犬貓約1300餘隻、非犬貓的其他動物高達4000餘隻，最大宗是鳥類，如發現救獲動物有傷病情形，北市也與24家特約動物醫院合作成為動物急難救傷後送管道，讓動物儘速獲得專業醫療服務。

產發局長林崇傑表示，動保處原有動物救援專線為87913064，經反映8碼專線太長不容易記，很多人改打1999，卻要經過轉接通報，影響黃金救援時間，才推動啟用台灣第一個動物救援專線1959，後續有機會成為全國性通用專線。

動保處長陳英豪表示，1959專線可即時透過手機、市話找到動保機關，增加人員效率也減少人力耗損，動物保護案件也有與北市警察局建立配合機制，受理範圍包含動物救援跟保護，像動物路上受傷、鳥類落巢等，動物保護則著重虐待案件，看到鄰居、路人傷害動物，都可派員處理。

動保處提醒，民眾在台北市內遇到動物需要救援，務必先確認動物狀況、具體地點，例如門牌號碼、周遭環境等，並撥打1959動物保護專線，依照話務人員指示提供資訊，讓動物得到即時幫助。