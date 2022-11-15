據消息指出，亞馬遜打算自本周起裁員約10,000名企業和技術人員，這將是該公司迄今規模最大的裁員行動。

《紐約時報》周一報導，此次裁員約佔亞馬遜員工人數的3%。

路透社則報導，消息來源透露，隨著亞馬遜內部各事業部檢視其優先事項，最後裁員的確切數字可能有差異。

該知情人士表示，由於宏觀經濟情勢不明，該電商巨頭將進行大規模裁員，受到影響的單位包括生產語音助理Alexa產品和家用監視器的設備部門，以及人力資源與零售部門。目前尚不清楚亞馬遜何時會通知員工。

《華爾街日報》上周報導，為了削減成本，亞馬遜正在檢視旗下不賺錢的業務部門，包括Alexa語音助理設備部門。報導亦指出，文件顯示負責開發Alexa系統的部門，一年的營業虧損就超過50億美元。

截至9月30日，如果包括倉儲和運輸部門在內，亞馬遜的員工總數超過150萬人，這表示這一波裁員不到公司總人力的1%。

近來整個科技業掀起一波波裁員潮，隨著經濟可能陷入衰退，這些近幾年來快速擴張的科技公司開始未雨綢繆。上周臉書（Facebook）母公司Meta Platforms宣布，為了降低成本，集團將裁員11,000多人，佔其員工總數約13%。

此前有消息出，電商平台蝦皮的母公司冬海集團（Sea）在過去半年內已經裁員7,000人，相當於集團人力約10%，而周一又再通知約100名員工被裁撤。

蘋果執行長庫克周一接受媒體訪問時證實，由於經濟情勢不明，蘋果已經放緩部分部門的人員招聘。

電商業開始裁員了，運送貨品的物流業情況也不會太好。聯邦快遞公司（FedEx）周一宣布，由於近來經濟情勢惡化以及貨運量減少，旗下貨運部將讓一些員工放無薪假。

一周前，該快遞運輸巨頭才提出警告，稱這場大流行病帶動的電商泡沫已經破滅，在美國的運送量不如預期。

聯邦快遞周一在電郵聲明中表示，公司會繼續評估環境，並在業務允許的情況下讓放無假薪的人員復工。

由於貨運需求急降重挫公司獲利能力，聯邦快遞在9月提出高達27億美元的削減成本計畫。

周一亞馬遜股價下跌2.28%，收在98.49美元，今年以來已經下跌逾40%。聯邦快遞周一收跌0.48%，為174.76美元。