雖然日本上季經濟成長率意外衰退，但市場還是逢低買進部分遭拋售，且股價偏低的股票。日股15日早盤結束時，日經收27,994.68點，小漲31.21點或0.11%，交易時一度漲破兩萬八心理關卡，來到28,004.3點。東證則收1,963.44點，漲6.54點或0.33%。

分析師認為，因為日股價位偏低，故得到投資者青睞。所以即使經濟成長數據差也無法左右盤勢，況且GDP是已經發生的事了。與歐美相比較，日本算是站在一個有利的位置。

受到消費減少以及進口大增影響，日本7到9月GDP季增年率出現負成長1.2%，創一年多來新低，也比路透社彙整的預估值1.1%要少很多。若與4到6月相比，日本上季GDP也是季減0.3%。

人力派遣業者瑞可利，因為半年報不佳，股價大跌8.24%。同時，廣告大廠電通也跌6.5%。類股中，金融產業一度漲2.32%，表現相對優異，像是三井住友金融漲4.4%，瑞穗金融也漲1.38%。

鹽野義製藥上漲2.64%，消息傳出日本政府可望於11月下旬左右，重新審查其新冠口服藥物，是否達到緊急授權標準。前一日曾創兩年半以來，單日最大跌幅的軟銀，反彈約2.18%。