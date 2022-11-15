中國消費力道仍強，而藍天(2362)NB出貨中，大陸占比達35%，今年藍天NB出貨情況優於市場均值。根據IDC最近來自中國數據統計，大陸8月份消費市場的PC出貨量達到269萬台，年增達10.2%，主要受惠於由開學季和818購物節。在學生市場，超薄筆記本電腦以便攜、美觀的外觀贏得了更多女學生的青睞；搭載高端獨立顯卡的高性能筆記本電腦，同時滿足學生上網課業以及課餘多媒體娛樂需求。

藍天第三季受整體市場不利因素影響，單季營收57.58億元，年減22%，毛利率21%，年增2個百分點；前三季合併營收170億元、年減12%；毛利率22%，年增1個百分點；營益率9%，與去年持平，稅後淨利6.82億元，每股盈餘1.17元。藍天第三季筆電出貨約40萬台，配合客戶庫存去化及市場需求，持續優化產品銷售組合，前三季藍海機種銷售比重站穩八成以上。

藍天總經理簡義龍表示，市場普遍看待第四季旺季不旺，雙11、感恩節、聖誕節等銷售將有一輪殺價促銷，如京東在雙十一也「鼓勵」品牌殺價，但他指出，業者認為國際品牌殺價殺到「流血流膿」很不健康，應該要設下底線，部分品牌已有在抵擋殺價風。預期，明年一月品牌大廠仍會繼續殺價清庫存，新平台機種銷售力道應該不大。雖各國保護主義及地緣政治持續發酵下，藍天全力支持通路客群在地內化其國家自有品牌競爭力，積極爭取當地政府標單。

目前藍天NB出貨以大陸占比35%最高，其次為亞太25%（包括土耳其、印尼等），展望2023年，雖然NB/PC的趨勢仍然向下，但藍天認為最壞的時間已過，不會比今年更差。目前藍天的NB團隊也前往泰國和客人溝通客製化的產品，簡義龍表示，相較於國際大品牌，藍天是「小船」，小船在方向調整的速度會比較靈活，更重要是藍天有很精實的RD研發團隊作備援。至第三季底，藍天的帳上現金仍有69億元。