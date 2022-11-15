台股開高震盪走高，尾盤大漲350餘點。台泥(1101)昨日法說會上董座張安平坦言，水泥本業未來2~3年都不樂觀，今日股價開低，跌幅超過1.5%，水泥類股失溫，亞泥(1102)、東泥(1110)壓低整理，水泥指數下跌近1%。

台泥在昨日的法說會上重點都放在新能源發展上面，公司在2021年7月併購的NHOA，效益漸漸顯現，由前3季財報來看，目前NHOA對台泥還是有小幅的虧損，不過，未來隨著NHOA經濟規模擴大，屆時就能對營運產生正面的幫助。

法人指出，中國大陸爛尾樓遍地開花，中國20大後，政策轉趨積極，力抗房地產風暴的衝擊，預期大陸區爛尾樓不會讓情況更壞，當地水泥產業應該已經進入打底階段。

由於第4季煤價急跌，加上台泥台泥大舉投資電動相關事業，2023年將開始出現成果，2024年可望成為重要獲利事業之一，可望彌補中國大陸房地產風暴產生的水泥獲利空缺，營運將迎來轉機。