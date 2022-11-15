曾唱紅《思念》、《渴望》、《綠葉對根的情意》的大陸女星毛阿敏，曾在80、90年代以大氣的唱腔帶給歌迷難忘的回憶，甚至和那英、田震、陳明被譽為「四大天后」，近來受邀大陸金雞獎頒獎典禮，與在選秀節目《超級女聲》出道的歌星張靚穎一起登台表演，婚後久未亮相的她現年已有56歲，肌膚卻細嫩到宛如少女，令許多歌迷驚豔之餘也掀起一波波回憶殺。

毛阿敏出生於上海，中專畢業的她曾做過女工，不過她很有毅力考進文工團，變成一名歌手，後來甚至遇上恩師谷建芬，讓她走紅的《思念》一曲便是由她創作的，然而感情方面，毛阿敏卻遇上渣男吉他手張勇，據傳對方身兼她的經紀人，毛阿敏的財政大權皆由他全權打理，然而某次稅務機關找上門來，竟衍生出逃稅風波，一了解才知道張勇早已連澳洲的簽證都已辦好，帶著所有財產逃之夭夭。

當時的毛阿敏甚至有輕生的念頭，所幸在父親的陪伴下慢慢走出陰霾，機會是留給準備好的她，演唱人氣電視劇《渴望》的同名主題曲，讓她再度翻紅，哪料1996年再度捲入稅務風波，消失演藝圈4年才重返舞台，不過人生總是充滿轉機，毛阿敏和富豪老公解直錕相識於一場晚宴，自曝對男方一見鍾情後倒追半年，起初對方還不理會她，2003年婚後生下一男一女，過起低調而幸福的家庭生活。

然而去年底解直錕突然心臟病發，經搶救仍不幸逝世，享壽60歲，據傳他留下的直錕集團市價高過260億人民幣(約1145億台幣)，丈夫生前還曾名列財富排行榜200位，不過由於解直錕逝世的太過突然，遺產分配皆未交代清楚，掀起外界熱議，然而令人出乎意外的是，毛阿敏並未接管這個集團，甚至沒讓一雙兒女繼承，而是交給解直錕的姪子管理公司。被問及原因？她則表示術業有專攻，小孩不懂如何打理公司，對她而言能守住愛人的心血最為重要。

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