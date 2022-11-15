選戰最後倒數11天，民進黨新竹市長候選人沈慧虹展開肉搏戰，15日凌晨2點就到新竹漁市場，向市場員工及魚販問候，眾人比出大拇指喊「市長好！」。沈慧虹表示，會最大化最後衝刺時間，從凌晨2點不斷電跑到晚間9點，勤跑、緊握每一雙手，持續爭取選民支持。

沈慧虹今天凌晨在漁市場逐攤與魚販打招呼、話家常，看到生猛海鮮也忍不住好奇上前與專業的魚販詢問，親和力獲得許多魚販的肯定與認同。

沈慧虹說，她近日展開全面陸戰，從早晨站路口、上午開記者會、下午全區車隊掃街至晚間，中途團隊僅半小時落地用餐，用雙腳跑遍新竹，展開鐵人式行程，在最後階段全力衝刺。

她表示，「光榮車隊」掃街進入第3個禮拜，透過一步一腳印，深入鄰里巷弄，爭取選民支持，更廣邀大咖好友陪同站台，除了先前人氣超高的前總統陳建仁、前衛福部長陳時中、前文化部長鄭麗君都到新竹，吸引市民好友沿街歡呼，並手製加油版、小禮物為沈慧虹加油。

沈慧虹競選辦公室表示，團隊持續邀請立法委員趙天麟、吳思瑤、賴品妤、林楚茵、郭國文、范雲，前立委陳柏惟以及民進黨副祕書長林飛帆等大咖陸續站台，另外，分別將於11月19日舉辦大型造勢場、11月25日舉辦選前之夜大遊行，歡迎所有市民一起參加，持續為沈慧虹加油打氣。