美國國務院14日公布對俄羅斯的軍事供應鏈最新一波制裁名單，台灣的銳元科技公司也在列。外交部今天表示，我國今年初已宣布加入對俄羅斯經濟制裁，相關調查經濟部若有需要，外交部樂願配合協助，以落實國際制裁俄羅斯的相關措施。

俄羅斯今年2月入侵烏克蘭，至今仍不斷轟炸民宅，造成大量平民傷亡，美國國務院與財政部外國資產管制辦公室（OFAC）14日再度對俄羅斯軍事供應鏈祭出制裁，台灣的銳元科技公司赫然在列。

根據OFAC的說法，銳元科技公司是一間由俄羅斯軍事研發技術公司所掌控、總部位於台灣的掩護公司（front company），主要負責從亞洲公司採購電子零件，提供俄羅斯軍事研發所需。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會中回應媒體詢問表示，台灣作為國際民主陣營負責任的成員國家，對俄羅斯違反聯合國憲章入侵烏克蘭事，我國配合國際社會的決議，於今年2月25日宣布加入對俄羅斯經濟制裁。

她說，經濟部也於今年3月1日對「瓦聖納協議」規範出口俄羅斯產品從嚴審查，並於4月6日公布「輸往俄羅斯高科技貨品清單」，擴大對俄羅斯的出口管制。

對於我國科技公司有無違反規定對俄羅斯供應軍事貨品的相關調查，歐江安指出，相關業務屬於經濟部業管範圍，如果主政機關有需外交部協助之處，外交部樂願配合辦理，以落實國際制裁俄羅斯的相關措施。