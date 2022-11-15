台中市長候選人蔡其昌第一場車掃15日從神岡出發。（陳淑娥攝）

選戰進入關鍵時刻，台中市長候選人蔡其昌第一場車掃15日從神岡出發，他說，他用生命在拚，希望他的努力、認真、願景市民看的到。針對電視政見會將於晚間登場，蔡其昌說，他每天都在政見會，每天都在講，不須特別準備。

蔡其昌車隊掃街首站早上從神岡啟動，蔡其昌表示，他在縣府工作時，曾住在神岡，順濟宮媽祖廟很靈顯，媽祖庇佑大家，他若當選市長，會學習媽祖的精神，照顧每位市民，特別是小市民，更需要市長多一點關心及支持。

公辦政見會將於晚間登場，是否有特別準備？蔡其昌指出，他已經講了863場政見會，每天都在公辦政見會，每天都在講，對他而言，不須特別準備；他在台中長大、當兵、讀書、娶台中太太、生子，在台中大學任教，立委也選了5次，台中對他而言，53年都在這裡，每一個區域的需要，他都相當清楚。

蔡其昌說，每講一場政見會，愈講大家愈能接受，都覺得台中需要改變，他是用生命在拚，希望他的努力、認真、願景市民看的到，「去投票，蔡其昌就會贏」。