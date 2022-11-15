環球科技大學今年為雲林家扶兒童募集520份耶誕禮物，今（15日）把家扶兒童的心願卡片掛上環球幼兒園門前的耶誕樹，這也是第17年點亮，校方歡迎民眾認養心願卡，預計12月13日募集完畢送給雲林家扶。

環球科大董事長許淑敏表示，疫情衝擊下，愛心團體募捐困難，環球幼兒園心願樹活動邀請世華大台中市分會、台中市醫師夫人聯誼會、台大媽媽聯誼會、台中市同濟會四海女分會一起關懷雲林家扶兒童，募集520份耶誕禮物。

環球幼兒園長何采樺表示，520張心願卡鍾，12歲張小妹希望有大一點的書桌、14歲阿泇需要無線滑鼠、10歲小許希望有藍牙播放器給妹妹聽。

環球科大校長沈健華表示，環幼心願樹16年來為家扶兒童募集2萬4248份心願禮物，是一件非常有意義的愛心活動，讓大家學習愛與分享，想認捐心願的民眾可打電話（05）5370988分機7315、7316。