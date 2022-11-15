詐騙集團健保欠費太老哏 阿公阿嬤機警識破

台東縣警察局關山分局鹿野分駐所警員李明憲提醒民眾遇到詐騙應撥打警政署「165」反詐騙專線。（台東縣警察局關山分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣鹿野鄉1對七旬老夫婦14日接獲來自詐騙集團「健保局催繳費用」電話，詐騙集團成員甚至語帶威脅「若不照指示匯款，就要停止她使用健保卡，送交法院處理」，老夫婦驚覺有異，因此向台東縣警察局關山分局鹿野分駐所報案求助，因此保住血汗錢。

台東縣警察局關山分局鹿野分駐所警員吳柏義及李明憲14日13時30分獲報處理老夫妻接獲「健保局來電催繳費用」的詐騙案，詐騙集團威脅老夫婦「若不照指示匯款，就要停止她使用健保卡，並送交法院處理」，所幸平時警方宣導得宜，老夫妻認為事有蹊翹便報案求助，保住了兩人的養老金。

台東縣警察局關山分局表示，詐騙集團利用民眾對於健保的信賴，實施各種類型的詐騙，如謊稱健保局人員以電話通知民眾健保卡異常可能無法使用，並請民眾回電；或謊稱民眾濫用健保資源，將被鎖卡；以健保局人員名義，致電民眾要求核對個資；以大陸口音人士來電查詢民眾投保資料，無來電顯示且通話品質不良，或來電顯示號碼為網路電話代表號等等，藉此企圖套取民眾個資或詐騙財物。

關山警察分局表示，民眾若接到類似電話，請勿上當，請記明來電時間及有無來電顯示號碼，立即撥打內政部警政署「165」反詐騙專線檢舉或報案，或利用健保IC卡背面免付費電話0800-030598向健保局查證。並呼籲民眾，接到來路不明電話，務必遵照「1聽2掛3查證」的防詐3步驟，以保障自身財產安全。