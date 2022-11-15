詐騙集團健保欠費太老哏 阿公阿嬤機警識破

台東縣鹿野鄉1對七旬老夫婦14日接獲來自詐騙集團「健保局催繳費用」電話，詐騙集團成員甚至語帶威脅「若不照指示匯款，就要停止她使用健保卡，送交法院處理」，老夫婦驚覺有異，因此向台東縣警察局關山分局鹿野分駐所報案求助，因此保住血汗錢。
台東縣警察局關山分局鹿野分駐所警員吳柏義及李明憲14日13時30分獲報處理老夫妻接獲「健保局來電催繳費用」的詐騙案，詐騙集團威脅老夫婦「若不照指示匯款，就要停止她使用健保卡，並送交法院處理」，所幸平時警方宣導得宜，老夫妻認為事有蹊翹便報案求助，保住了兩人的養老金。
台東縣警察局關山分局表示，詐騙集團利用民眾對於健保的信賴，實施各種類型的詐騙，如謊稱健保局人員以電話通知民眾健保卡異常可能無法使用，並請民眾回電；或謊稱民眾濫用健保資源，將被鎖卡；以健保局人員名義，致電民眾要求核對個資；以大陸口音人士來電查詢民眾投保資料，無來電顯示且通話品質不良，或來電顯示號碼為網路電話代表號等等，藉此企圖套取民眾個資或詐騙財物。
關山警察分局表示，民眾若接到類似電話，請勿上當，請記明來電時間及有無來電顯示號碼，立即撥打內政部警政署「165」反詐騙專線檢舉或報案，或利用健保IC卡背面免付費電話0800-030598向健保局查證。並呼籲民眾，接到來路不明電話，務必遵照「1聽2掛3查證」的防詐3步驟，以保障自身財產安全。
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