林姓租客在公共廚房的抽屜內發現租賃契約，用手機偷拍後，向國稅局檢舉房東徐姓女子逃漏稅，徐女不滿，怒告林男涉犯《刑法》第315條妨害秘密罪。高雄地院認為，徐女把租賃契約放在公共空間沒上鎖，不符合「非公開」要件，判林男無罪，可上訴。

徐女把5層樓的透天厝分租給5名房客，林男從2017年8月起開始向徐女承租2樓，一住3年。

林男發現，徐女把5名租客的契約收在牛皮紙袋內，直接放在2樓公共廚房流理台下方的抽屜內。租約期滿前一個月，林男直接用手機拍下契約，列印成紙本後，直接向國稅局檢舉徐女逃漏稅。徐女遭國稅局調查時，發現契約被偷拍，氣得怒告林男。

「別人的東西不可以隨便看！」徐女強調，林男沒有取得她同意就偷拍契約。林男也坦承拍照檢舉，但強調房東把契約放置在2樓廚房未上鎖的抽屜內，2樓廚房是1至5樓承租房客都可以使用的公共空間，不是私人隱密的抽屜，所以他的行為不算竊錄他人非公開活動、言論及談話的犯行。

廖姓女租客證稱，房東把租賃契約書放在2樓廚房抽屜內，每個抽屜都有放東西，燈泡、修繕工具、備用鑰匙等物。房東說房客有需要就自己去拿，她開抽屜拿備用鑰匙時，就有看到租賃契約書，每個房客都可以直接看到其他人的合約。

法官認為，徐女身為房東，既然選擇將自己物品放置在房客均可使用的公共場域，也沒有利用相當環境或採取適當措施（例如將抽屜上鎖或將私人隱私物品封緘密存），確保開放性抽屜內物品的隱密性，不符刑法「非公開」要件，最後判林男無罪，全案仍可上訴。