桃園市長候選人鄭寶清在公辦政見發表結論時，邀請其他候選人一起在景福宮立誓絕對不貪汙否則天打雷劈，還要請民進黨對手鄭運鵬邀桃園市長鄭文燦一起，承諾8年內沒貪汙1塊錢否則一樣受到懲罰。

鄭寶清說，山胞改原住民，是他在立委時拜託中央通過。而他是楊梅客家人小孩，一定照顧所有族群。鄭寶清說，他一輩子從政，最早因為反對威權，擔任桃園黨外聯誼會第1屆會長，當時大家叫好。現在因為反對民進黨威權被罵，但是放棄黨的核心價值、建黨精神，是誰在背骨？他質疑，國民黨栽培的蔡英文總統到民進黨，是不是也要罵她背骨。寶清說，桃園是民主的先鋒，呼籲大家一起吹響民主自由的號角。希望大家站在一起，不妥協，不受威權威嚇。

鄭寶清又批，很多政治人物選前騙選票，選後數鈔票，更徹底為政治著想，不停遷戶口，但是他們真的認識、了解地方嗎？鄭寶清強調，他生在這裡、長在這裡，一輩子在這裡從政，了解人民需求，只有這樣的人才能疼愛土地、鄉土，不要選不上就回桃園、台北、苗栗。他強調，希望大家能到大廟立誓，貪汙就天打雷劈，用選票告訴當局絕不走回頭路。

對於國民黨對手張善政提到社會宅買賣，鄭寶清說，以為是選立委，難道不知道法律規定不能買賣。鄭寶清說，政治人物要有深遠目光，而不是喊口號，人民心中自有一把尺。