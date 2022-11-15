雲林縣住警器安裝率逾99％全台第1，縣政府為持續強化住宅防火對策，展開汰舊換新計畫，15日在北港鎮開跑，將針對2018年12月底前安裝、功能異常、舊型號的住警器進行更新。目前全縣已有65件住警器成功示警案例，幫助了65個家庭免受祝融之災。

為讓住宅防火更周延，雲林縣消防局第3大隊大隊長陳岳謄15日率隊至北港鎮住戶居家訪視，並協助汰舊換新住警器，同時呼籲家中只安裝1個住警器並不夠，建議應針對寢室、廚房、各樓層樓梯天花板等位置增設住警器，才能完整防護，將災害減至最低。

陳岳謄表示，雲林縣長張麗善2018年上任時，雲林縣住警器安裝率僅17.84％，全台敬陪末座，縣府為確保縣民生命財產安全，著手擬定縣內住戶全面安裝目標，優先補助社會弱勢族群及避難弱者，進而放寬至尚未申領安裝且設籍本縣住戶，至今年11月6日安裝率已達到99.56％，全台第1，共有16萬6000餘住戶受惠。

北港1家小吃店陳姓老闆娘說，2年前廚房發生火警，媳婦與孫女受困3樓，幸好住警器發揮作用，消防人員在第1時間趕來搶救，否則後果不堪設想，非常感謝消防人員之前到家裝設住警器。陳姓老闆娘邊說邊流淚，呼籲民眾為了家人安全，一定要裝設住警器。

雲林縣消防局長林文山指出，推行住警器安裝政策期間，陸續接獲許多鄉親反映，住警器出現故障或電池電壓不足等問題，為持續強化住宅防火對策，之前經消防局補助安裝且符合更換條件的住戶，可自行將住警器拆卸，至戶籍地址所轄消防分隊辦理汰舊換新。