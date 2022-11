九合一選舉進入最後階段,預測網站「未來事件交易所」也在今(15)日公布封關價格,其中被認為是藍綠攻防重點之一的桃園市長選情,由國民黨候選人張善政以51.28元的價格,領先對手鄭運鵬的48.14元;而全台扣掉延期投票的嘉義市,其餘21縣市的預測中,有14縣市被藍營搶下,6都更拿下4都,至於綠營僅拿下5縣市,民眾黨、無黨籍各取得1縣市。

「未來事件交易所」今(15)日透過臉書表示,為配合選罷法「選前十日不得公布任何民調數字之規範」,除公投以外的預測市場將在16日零時前截止,而因最後交易日還會有價格波動,因此公布之封關價格為14日的平均交易價。

在最終的封關價格預測上,國民黨候選人在6都中搶下4都,包括台北市、新北市、桃園市及台中市都是藍營領先,選情較膠著的桃園市,最終由預測價格51.28元的張善政,擊敗預測價格48.14元的鄭運鵬。

未來事件交易所「2022縣市長選舉交易行情」封關價格:

台北市:蔣萬安$53.81 VS 黃珊珊$44.34 VS 陳時中$39.57

新北市:侯友宜$89.89 VS 林佳龍$10.29

桃園市:張善政$51.28 VS 鄭運鵬$48.14

台中市:盧秀燕$74.58 VS 蔡其昌$26.12

台南市:黃偉哲$95.73 VS 謝龍介$5.42

高雄市:陳其邁$92.99 VS 柯志恩$7.01

基隆市:謝國樑$59 VS 蔡適應$40

新竹市:高虹安$49.59 VS 沈慧虹$49.51 VS 林耕仁$27.13

新竹縣:楊文科$95 VS 周江杰$8.08

苗栗縣:鍾東錦$58.84 VS 徐定禎$42.84 VS 謝福弘$14.73 VS 宋國鼎$10.58

彰化縣:王惠美$72.18 VS 黃秀芳$23

南投縣:許淑華$70 VS 蔡培慧$30

雲林縣:張麗善$64 VS 劉建國$37

嘉義縣:翁章梁$94.03 VS 王育敏$8

屏東縣:周春米$82.18 VS 蘇清泉$15.17

宜蘭縣:林姿妙$52 VS 江聰淵$48.49

花蓮縣:徐榛蔚$73.21 VS Kolas Yotaka $29.17

台東縣:饒慶鈴$78 VS 劉櫂豪$13.09

澎湖縣:陳光復$55.74 VS 賴峰偉$47.87

金門縣:楊鎮浯$73 VS 陳福海$27.87

連江縣:王忠銘$85.45 VS曹爾元$24 VS 李問$5