新冠肺炎疫情以來，部分確診者飽受「長新冠」困擾，更加凸顯自我照護的重要性。但根據國內最新調查，9成台灣民眾曾遇病症不處置，更有35％症狀未好轉，甚至影響生活品質。醫師提醒，「後疫情時代」應掌握自我照護原則，尤其國內口罩政策即將鬆綁之際，戴口罩將回歸個人化選擇，應評估自身健康風險，選擇適當的防護程度。

據統計，新冠疫情以來全台逾800萬人染疫，約占全台人口3成。新光醫院家醫科醫師柳朋馳指出，感染新冠病毒會導致體內多重器官受損，許多人可能自覺身體健康，但面對前所未見的病毒時，才發現身體防護力不堪負荷，追究原因在於平時的健康照護不足。

根據國內最新調查，高達9成民眾曾經遇到病症卻未就醫，而有7成6的民眾不了解非處方用藥的成分和功效差異。柳朋馳指出，小病症如果不處置，可能影響睡眠品質、白天工作表現等，將陷入惡性循環；一旦病症惡化，恐導致住院，甚至增加死亡風險。

柳朋馳提醒，後疫情時代來臨，平時應保持適度運動、充足睡眠、飲食均衡，並適當使用日常保健品，都有助於提升自身健康；如果發生疾病症狀，還是要盡快找醫師或藥師諮詢，提供適當的緩解藥物。

有些人擔心「吃藥會傷身」，希望盡量減少吃藥，讓病症自行痊癒。柳朋馳建議，當疾病來得又急又快，短時間內無法透過飲食和睡眠來緩解，一旦影響到日常生活品質，就應該積極處置，不要以為「忍一下就沒事」；無論使用保健品或藥品，都建議尋求醫師或藥師協助，才能真正獲得保健效益或療效，並且避免藥物交互作用。

國內「口罩令」即將鬆綁，柳朋馳認為，即使沒有強制戴口罩，將回歸到個人化選擇，民眾仍可評估自身健康風險，尤其是對於健康狀況較沒有把握或不自知的人，可選擇持續戴口罩以自我防護。