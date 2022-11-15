新埔警分局7月6日間破獲1處人口拘禁場所，將受困6名被害人救出，將3名犯嫌以詐欺及妨害自由等罪嫌移送新竹地檢署偵辦，經過多月調閱金流分析及勘查後，日前逮獲幕後承租房子的男子，將持續追查上手，還給被害人公道。

警方調查發現，犯嫌為騙取被害人金融帳戶及存簿，7月間誘騙被害人至某出租民宅並控制行動，目的是讓被害人帳戶避免被列警示，才可繼續使用帳戶詐騙金錢。

詐騙集團以此方式誘騙6名被害人，其中1名鍾姓被害人遭囚禁8天後，央求犯嫌讓其向家人報平安，隨後趁犯嫌開車載他前往超商時，衝至路旁派出所求救。

警方接獲求救後及時逮捕3名詐騙集團成員，也攻堅救出囚禁在屋內並遭蒙住雙眼的其他5名被害人，偵訊後將3名詐騙集團成員以詐欺及妨害自由等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

事後，警方經過多月調閱金流分析及勘查後，鎖定當時委託仲介出面承辦仲介租賃房屋的男子，日前將其逮獲，將持續追查上手。

新埔警方呼籲民眾，切勿任意交付存摺與提款卡，避免淪為人頭帳戶甚至遭人利用，因小失大，此類行為警方將依法嚴辦，絕不寬待。