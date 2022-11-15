南韓女子天團「少女時代」成員身分出道的女星太妍，自2015年推出首張個人專輯《I》大受歡迎後，便以SOLO身分持續活躍歌壇，一連推出《My Voice》、《Something New》、《四季》等多首膾炙人口的歌曲。而日前她才在南韓音樂頒獎典禮「Genie Music Award」(GMA)上獲得大獎，沒想到之後就宣布感染新冠肺炎，被迫暫停所有工作行程，讓粉絲們相當擔憂。

太妍昨（14）日透過所屬經紀公司「SM娛樂」對外表示，太妍近日因為感覺到身體狀況出現異常，自行快篩後呈現陽性反應，但為了保險起見她又特別前往醫院接受檢驗，檢驗結果出爐仍是陽性反應，因此太妍將暫停所有工作行程，按照規定進行居家隔離。公司也將徹底遵守防疫方針，以旗下藝人的健康與安全由優先，讓藝人專注於治療與康復。

事實上，人氣超旺的太妍，不久前才憑著專輯《INVU》於「Genie Music Award頒獎典禮」上獲得「最佳女子SOLO獎」，狠狠贏過實力派歌手IU，雖然她也因此遭到酸民質疑，但堅強的實力還是獲得大眾好評。如今她宣布染疫，也讓不少粉絲相當擔心她的歌喉是否會因此受到影響，紛紛留言要她好好休息、早日康復才能回歸舞台。