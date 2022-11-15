桃園市長公辦電視政見發表會今登場，民眾黨賴香伶喊話要民進黨鄭運鵬別做鄭文燦2.0、要好好做自己，鄭運鵬會後指出，賴香伶自詡勞工立委，但同事高虹安苛刻國會助理，卻不見她聲援，顯然是雙重標準，強調自己是協助鄭文燦共同解決問題，也不怕政見會3打1，自認是3打3，3個在野黨對上鄭運鵬、鄭文燦和桃園8年好成績。

鄭運鵬說，鄭文燦過去八年的好成績，是市民真實的感受，反倒是賴香伶身為在野黨，選舉上總看到不好的地方，諷刺她強調自己是勞工立委，但同事、民眾黨立委高虹安苛刻國會助理，她卻充耳不聞；面對黨主席、台北市長柯文哲社會住宅提出破4萬的高額社會住宅租金，也不見她發表評論，顯然是雙重標準。

鄭運鵬諷刺賴香伶不是柯文哲2.0、也不是高虹安2.0，強調自己是協助鄭文燦解決很多市政上的問題跟重大建設的突破，並提供意見改善市政問題如鐵路地下化、公共安全、交通問題等，共同解決問題。

鄭運鵬也不諱言，政見發表遭圍攻是預期中的事，從自己參選以來就是三打一，但他從政不怕檢驗，用虛心公開的態度說明各項議題，笑說自己認知是三打三，三位在野黨的朋友，對上自己跟鄭文燦2個，再加上桃園八年的好成績算是第三個，所以是三對三，用最實際的桃園的改變，來爭取桃園市民的認同，所以不用擔心三打一的狀況。

鄭運鵬政見發表抽到天字第一號，第一個上台，卻第一段政見發表尾端時遭切斷，鄭運鵬說，候選人站的位置一開始看不到倒數計時器，自己聽鈴聲也沒有辦法判斷最後剩幾秒，所以秒數上面有一點短差，「沒有關係，我抽到第一號，可以造福後面三位參選人！」讓他們有比較清楚的時間計算心裡面講話的數字，對其他候選人有一點貢獻倒沒什麼問題。