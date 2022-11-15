2023年農曆過年日期較早，除夕圍爐的預訂逐漸熱絡，為搶攻農曆春節圍爐商機，台北天成大飯店於2023年1月21日至1月24日除夕到初三推出除夕新春圍爐宴，除夕夜六人宴席12,800元+10％、十人宴席18,800元起+10％，11道精緻美饌可以品嘗到龍蝦、鮑魚以及飯店招牌東坡肉，除夕當晚亦有熱鬧喜氣的民俗技藝表演活動，闔家歡樂共度除夕夜；初一至初三的十人宴席12,800元+10％，每桌加碼贈紅酒一瓶。

台北天成大飯店位居五鐵共構的台北車站旁，除夕圍爐宴六人宴席12,800元+10％、十人宴席18,800元+10％，菜色有匯聚龍蝦、燒鴨、海蜇、油雞、肴肉的五福大拼盤，飯店招牌菜寧式東坡肉、清爽溫潤的黃金蟲草雞盅、鮮甜Q彈的碧綠鮑魚燴、香氣四溢的荷葉珍珠雞、鮮香脆口的干貝蟹蚌芥菜、香醇鮮甜的花膠魚翅盅，另有樹子蒸海皇斑、迎新豆沙包、芝麻香蔥酥餅以及寶島四季鮮果。

針對講求私密性的客人，飯店也有提供包廂十人宴席供消費者選擇，除夕包廂十人宴席，每桌22,800元+10％，12道美饌遍嘗烏魚子、龍蝦、鮑魚、羊小排珍饈食材特烹之精緻菜餚。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！