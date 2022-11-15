外電報導，英國國民保健署（NHS）表示，能量飲品常含有大量咖啡因和糖份，不建議幼兒飲用這類飲料。營養師鄭文怡表示，不少學生、上班族都有喝咖啡或「能量飲」來提神的習慣，攝取咖啡因，確實可以刺激人體的中樞神經系統，讓人沒了睡意，但卻不代表消除疲勞。

市售能量飲的提神成分為咖啡因，鄭文怡說，咖啡因是一種神經興奮劑，具有提振精神、增加專注力等效果，作用時間可達3至4小時，隨著每個人的體質不同而效果不一。不過，過量攝取咖啡因，則可能引發心悸、睡眠障礙、心律不整等症狀。

鄭文怡指出，根據衛福部建議，成人每日咖啡因攝取量不應超過300毫克，懷孕的婦女及有心血管相關疾病病友則不建議飲用咖啡。青少年對咖啡因的耐受度不及成年人高，可能影響腦神經的發展，也不適合飲用。

美國小兒科學會曾公開聲明，18歲以下的青少年不該飲用能量飲料，以免造成神經系統發展受損，以及危害心血管的健康。

除了咖啡因，許多能量飲中也添加牛磺酸或維生素B群等成分，鄭文怡解釋，牛磺酸為胺基乙磺酸，是身體所需的營養成分之一，具有保護腦部神經細胞損傷及抗氧化的功效。

至於維生素B群，協助體內新陳代謝的酵素輔助因子，若維生素B群攝取不足，則無法擔任新陳代謝中的輔助角色，容易覺得虛弱無力、精神不濟。

食藥署提醒，想要增進活力或緩解疲勞不適，最好方法為適當休息、充足睡眠，民眾應該避免熬夜，生活作息正常，不宜經常飲用能量飲來提振精神。

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