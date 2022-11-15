選戰倒數10天，民進黨新北市長候選人林佳龍今被問及如何呼籲綠營支持者歸隊？他表示，對手新北市長侯友宜選上會落跑去選總統，綠營支持者不會去支持一位落跑市長去選總統，還回頭跟民進黨總統候選人競爭，且侯友宜擔任市長、副市長12年，換人換黨做做看的聲音也開始在擴散。

林佳龍說，經過昨天的政見發表會，市民已經很清楚，侯友宜選上市長後會選總統，現已開始出現拒投半年市長的聲音，因為選舉是候選人跟選民的契約，契約是4年，但侯選上市長後就會落跑去選總統，已讓綠營支持者回流。

此外，新北大翻新訴求也已擴散，國民黨在新北市執政17年，侯友宜擔任市長、副市長12年，做的久又做不好、還無心做滿4年，換人換黨做做看的聲音也開始在發酵，兩因素都讓綠營支持者回頭並開始去拉票。

至於選戰最後階段的競選策略，林佳龍指出，接下來將是大型的造勢活動，會把整體氣勢帶上來，認為這次選舉投票率不高，哪個陣營比較有熱情會出來投票、拉票，將決定最終選舉結果，他會把政見透過文宣與廣告持續宣傳，並組織動員進行大型群眾演講，以及車隊掃街市場拜票，以催出選票，拉高支持者投票率。