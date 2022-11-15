九合一選舉倒數，中選會禁止確診者投票惹議。前國健署署長邱淑媞今批，中央流行疫情指揮中心4月就要人民與病毒共存、自主應變大半年沒要緊，投票當天突然就有要緊，要對確診者「褫奪選舉權」，頭殼壞掉，台灣還是正常民主國家？

邱淑媞表示，政府政策將導致民眾「不敢確診」，除非現在開始齋戒沐浴，否則之後將產生黑數，預測今天開始到投票當天，會是台灣5月以來疫情最緩和的時候，上有政策下有對策，政府怎麼操弄就會產生什麼成果。

國民黨文傳會副主委練鴻慶也認為，民進黨政府限制確診者投票，就是因對防疫表現心虛，擔心確診者藉由選舉檢討誰讓他感染，所以民進黨才要剝奪人民投票權，但結果可能枉做小人，依據目前規定，周一之後通報者就沒辦法投票。

練鴻慶說，依目前規定，防疫指揮中心指揮官王必勝只要說確診者可以投票就可以投票，但民進黨政府仍因擔心染疫者反撲而剝奪投票權；暴政必亡，最後可能讓染疫者為投票懲罰民進黨而選擇不通報，反讓投票所成為防疫破口。

民進黨政府以沒有法源依據，禁止確診者1126投票，引發違憲爭議。國民黨今辦記者會再批民進黨政府做法，讓確診者比罪犯、嬰仔還不如。邱淑媞說，若政策是基於傳染病防治，那就要落實將感染者檢驗出來，投票那天要快篩。

邱淑媞指出，指揮中心4月起要全民自主應變，篩不篩也沒在管，讓人民與病毒共存超過半年，現在確診者可居家照護，可跟家人住在同一個房子好幾天，政府也沒擔心確診者家人會怎樣，結果要投票幾小時就說很嚴重，這樣有邏輯嗎？

邱淑媞說，憲法保障人民公民權「不是唱歌」，若有任何因素阻卻憲法保障公民權實踐，政府應要去拆掉柵欄，怎麼會有政府特別設柵欄違憲？朝野現在推公民權下修至18歲，民進黨政府卻限制確診者公民權，讓「確診者比嬰仔還不如」。

邱淑媞也提到，2006年刑法修正後，對遭褫奪公權罪犯，不再褫奪選舉權，代表連犯人都有選舉權；結果現在感染民眾自行通報確診卻要被懲罰，連犯人都有的選舉權都被褫奪，這有沒有符合比例原則？憲法可這樣輕易被違背？

邱淑媞批評，民進黨政府說防疫，就要人民與病毒共存、居家照護、自主應變、正常生活，沒有強制確診，導致處處感染黑數；現在談到選舉，善良百姓通報自己確診就要倒楣被關起來，一切突然不正常，政府做一套喊一套，太多雙標。

邱淑媞說，民主與非民主國家最大差別就是人民可以行使投票權，現在民進黨政府防疫做很爛，引發民怨，人民要投票把你當掉就不讓人民去，莫名其妙；感染者傳染力不會因確診與否不同，政府不應製造人為不平等，歧視守法公民。