北京近日疫情持續升溫，昨（14）日新增本土新冠感染462例，其中67例從社會面篩查出來。為因應疫情，甫上任的北京市委書記尹力昨親自坐鎮防控會議，並指「朝陽區是重點區域」；朝陽區昨日上午與晚上也連續召開疫情防控工作專題調度會應處；朝陽多地商場需持24小時核酸陰性證明才能進入。

北京昨日新增303例本土確診病例、159例本土無症狀感染者，共計462例；其中67例為社會面篩查人員。

日前履新的北京市委書記尹力，昨親自主持防控會議。會議表示，當前北京市新增病例和疫情涉及區域持續增加，呈現多點發展態勢，「疫情防控處於吃緊階段」。會議指，朝陽區是重點區域，市衛健、疾控等部門要加大支持力度，把力量壓到防控一線。

會議還強調，堅決杜絕「層層加碼」、「一刀切」等做法，最大限度減少對市民群眾生產生活的影響，營造全社會同心抗疫的良好氛圍。

昨日上午、晚上，朝陽區連續召開疫情防控工作專題調度會，研究部署全區疫情處置工作。會議強調，要以快制快做好風險點位和風險人員流調管控，「爭分奪秒跑在病毒前面」，加快資訊分析比對和跨區橫傳，全力以赴兜住社會面傳播風險；要強化條塊聯動，統籌抓好篩查、流調、判密、管控、轉運、隔離等各個環節工作，每日做好復盤總結，舉一反三及時查漏補缺。

據21世紀經濟報導，朝陽區已有多個商場要求進入前需持24小時核酸陰性證明，包括朝陽合生匯商場、朝陽大悅城、芳圓里ID MALL、北京SKP、國貿商城、華貿購物中心等。

北京市公共交通、酒店民宿、市場商超、文娛健身等公共場所仍要查驗72小時核酸陰性證明。

據北京市懷柔區衛生健康委員會微博，懷柔區16日起開始接種吸入用重組新冠病毒疫苗（5型腺病毒載體），即日起可以接受預約。

醫療方面，北京要求發熱門診應堅持應設盡設、應開盡開，24小時開診。對於有發熱、呼吸道及相關症狀就診人員，單獨設置核酸檢測區域，按要求開展核酸檢測。