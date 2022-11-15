SHOPLINE成立邁入第9年，至今已協助超過35萬間商家開店，面對疫後穩健的開店發展，SHOPLINE指出，將更聚焦提供CRM會員經營管理功能、深化社群商務應用、強化自有App開發，並持續以豐富第三方擴充功能為目標，拓展更多不同業態的產業合作夥伴，助力商家整合線上線下全通路布局。

SHOPLINE台灣總經理陳少勤表示，SHOPLINE以完善「OMO全通路開店生態圈」為核心，持續在台擴大招募工程基礎、產品開發、客戶關係維護等部門人才。展望2023年，SHOPLINE將持續以穩定成長的動能服務更多創業店家，並於OMO全通路佈局、社群購物和實體零售等開店面向發展更全面且完整的功能，保持在台灣市佔第一的地位。

今年台灣總員工數正式突破500位，目前SHOPLINE共設有十大全球據點，組成超過1,500人的國際化團隊，接下來也將持續廣納台灣在地優秀人才，全面協助台灣商家走向國際。

2023年SHOPLINE聚焦OMO全通路、APP開發與第三方功能串接。2022年上半年，OMO全通路賣家數年增率達43％，且OMO全通路業績年增率將近4成，顯示佈局實體通路、網路銷售、社群銷售等完整渠道佈局已成為品牌經營的重點。為更好的因應疫後產業現況，如會員導購工具、CRM會員管理與分眾行銷面功能也將是 SHOPLINE接下來的優化方向，以期更適切的協助店家經營品牌會員關係，強化品牌與消費者之間的黏著度。

為持續深化開店生態圈，SHOPLINE將提升自有APP開發能力，包含即將推出面向消費者以及店家後台管理的專屬App，優化雙方的使用流程與購物體驗。同時，SHOPLINE亦持續豐富擴充功能商店（SHOPLINE App Store）當中各式第三方功能應用，目前商店內已上架近達40種功能，並陸續導入不同產業、領域的合作夥伴，包含串接行銷科技業者Rosetta.ai的AI MarTech工具、與防詐科技業者Gogolook「Watchmen商譽保護服務」合作，同時也攜手線上試衣業者infFITS，整合3D大數據試穿技術，從不同面向幫助店家提升訂單轉換率。

此外，深化與LINE的結盟也為今年在第三方擴充功能應用增添亮點，目前SHOPLINE已是台灣唯一同時取得LINE經銷與技術夥伴種子資格的開店平台，除了串接LINE Pay，更提供業界最完整的LINE官方服務，包含LINE Ads、LINE LIVE，未來更有機會導入LINE禮物以及LINE通知型訊息，為商家成功網羅四散各渠道的消費者。隨著OMO虛實整合以及沈浸式消費商機，SHOPLINE也將導入AI、AR、VR等技術納為未來合作夥伴締結的方向。