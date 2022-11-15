縣長楊文科（左中）8月推出台灣好行路線「觀霧線」，讓民眾可以輕鬆遊雪霸賞美景。（羅浚濱攝）

新竹縣有豐富的山林環境，吸引各地山友和露營族踏青、爬山健身，不少山友肯定爭取連任縣長的楊文科，近年來積極改善通往各登山口的聯絡道路，更推出台灣好行「觀霧線」，山友及露營族都表態支持楊文科繼續連任。

其中，經常攀登中級山、百岳的「新竹週五爬趴隊」成員，特別在飛鳳山集合，一起戴著楊文科的宣傳口罩，高喊「4號」楊文科凍蒜，用實際行動力挺楊文科繼續連任。

山友們還讚譽說，雪霸國家公園是新竹縣最熱門的登山景點之一，尤其到雪霸欣賞「櫻王」盛開的美景，是很多山友每年必定安排的朝聖之旅，但路程實在遙遠，自己開車累人、包車又費用昂貴，縣府在8月推出台灣好行路線「觀霧線」後，讓山友們終於可以輕鬆遊雪霸賞美景。

楊文科競選總部指出，新竹縣蘊含豐富的山林自然生態，步道非常多樣性，步道分布從大霸到台灣海峽，百岳、中級山、郊山，各種高度、長度、難度的步道都有，其中不少郊山步道很適合家庭親子共行，因此縣長楊文科過去4年任內，很重視通往這些山林步道的聯絡道路改善工程。

楊文科承諾連任後除了繼續改善通往山林步道的聯絡道路，還會在步道設施的細節處更加用心，進一步檢討所有路標導引，規畫停車場地，並將全面盤點步道，建立步道資料庫。