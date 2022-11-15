名作家苦苓早年和前妻蘇玉真有過一段婚姻，兩人不僅對簿公堂，鬧最兇時還讓苦苓被貼上負心漢標籤，名望降到谷底，連跟兒子感情都降到冰點，近年他上節目，坦言如今仍維持一年和兒子見一次面，但眼見最近自己身體情況不好，也公開其實早幫兒子準備一筆信託基金，每個月兒子都有固定金額可以領取，但怕兒子太早知道會變成敗家子，從來沒跟兒子透露過。

苦苓先前因憂鬱症復發，曾一度發文想要停止更新Podcast節目和臉書，幸好後來狀況回穩，他也繼續在臉書分享時事，先前他上《新聞挖挖哇》分享和前妻所生的兒子之間的親子關係本來很好，還沒離婚前，父子倆還會全台遊樂園走透透，離婚後卻因一場酒後吐真言，導致父子感情徹底崩解。

苦苓與前妻。（圖／中時資料照片）

苦苓說，當時他跟兒子很有實驗精神，買了好幾瓶不同牌子的日本啤酒想要喝喝看評比，未料喝醉後，兒子首度吐露先前念大學念到大一就決定休學不念的主因竟是因為苦苓，兒子透露當時教授在課堂上羞辱他：「你看這同學，你看你爸媽鬧成那樣多難看」，令苦苓兒子從此以父親為恥，到哪裡都不願透露是苦苓的孩子。

說到此，苦苓坦言父子倆關係因那次喝酒徹底崩裂，之後苦苓多次向兒子賠罪，自稱是婚姻更生人，已經改過向善，求兒子可以看看自己的書就知道真相，但兒子打槍說：「我從來不看你的書，你的書沒有價值」，主持人問苦苓以後財產還會想留給兒子嗎？他表示其實早就有幫兒子準備信託基金，如果他手頭不方便時，每個月都有錢可以取用，但怕兒子好吃懶做便從來沒告訴對方，他無奈說：「父親的愛，目前也只能做到這樣」。

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