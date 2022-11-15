侯友宜也到當地廟宇參拜。（呂健豪攝）

侯友宜、陳偉杰、陳家琪與小朋友合照留念。（呂健豪攝）

新北市長侯友宜拚連任，今（15）日上午行程來到北海岸，除了替國民黨議員候選人陳家琪、陳偉杰造勢外，他也強調自己從來不看黨派，就像是無黨籍市議員蔡錦賢，只要是努力做事的人，都會給予支持，另外他也肯定鄭戴麗香過去的貢獻，但因爲身體因素在本屆將交棒，希望選民可以繼續支持跟她一樣努力的新人陳家琪。

侯友宜上午先到石門再到三芝，除了替陳家琪、陳偉杰持續爭取選民的支持之外，也到當地廟宇參拜，他表示這次的選舉就是對這4年來成績單的一個檢驗，不管是三芝、八里、淡水、石門，自己都跟戴鄭麗香、陳偉杰或其他在地議員、里長緊密結合，所以可以看到北海岸的改變。

侯友宜表示，不管是八里下罟子漁港、十三行旁的親子共融公園，到八里沿線即將要蓋的淡江大橋跟八里輕軌，都銜接八里整個產業，也帶動淡海輕軌的觀光休息，不論是公托、公幼、日照中心、運動中心，未來都期待把淡海新市政做得更好。

另外，市府也用青春山海線，沿著新北市最美的沿海不斷深耕，不斷做好公共建設，使得三芝、石門很多在地青農都願意回到故鄉來帶動產業發展，所以這幾年帶來了很多觀光客，儘管受到疫情影響，但是電銷平台的農產品不斷帶動當地的產業發展，希望能夠把最美麗的沿海線讓民眾更深入體察新北市的海線之美。

侯友宜也藉這行程，持續替新人陳家琪拉抬聲勢，他說因為是新人，知名度沒有那麼高，但是跟她相處過一段時間後，可以看見她跟戴鄭麗香一樣，是個有認真、努力、務實個性的人，北海岸這邊不能只靠陳偉杰一個人，一定要再多一個人來幫忙，而陳家琪臨時接獲這樣的任務，也願意挑戰，甚至拚到都瘦了下來，所以希望選民一定要給她支持。

最後，侯友宜也感謝這些年來在地里長及市民的支持，尤其是每當來到石門，里長們就會準備肉粽、石花凍，多到吃不完，而這些情意他都記在心中，也是抱持這樣的心情，要繼續好好為大家打拼、認真做事。