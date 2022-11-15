明年徵兵檢查11月開跑，新北市每年服務近2萬位役男和4000位外縣市役男異地代檢，人數是全國之冠，市府為了優化役男大亨徵兵系統，精進各項兵役服務，近4年來幫助近7成受訓役男取得證照，也鼓勵替代役投入千場公益服務，提供近1萬個就業機會給屆退役男，媒合率年年突破4成。

民政局指出，新北市每年7至10月會針對就業趨勢、實務需求及役男興趣辦理役前職訓證照課程，今年規畫4大類12門課程，包含電腦軟硬體裝修、網頁設計、電腦繪圖、中餐烹調、機車修護等，更新增飲料調製丙級證照輔導暨咖啡沖泡技術班、攝影丙級證照訓練班等證照技術訓練班，提升役男就業能力，從2019年開辦至今，有千位役男參訓，近7成取得證照。

為了協助屆退役男能順利就業，民政局與勞工局也合辦屆退役男就業博覽會，4年提供近1萬個科技製造、旅宿餐飲業、零售量販業及一般服務業等多樣化就業機會，博覽會現場設有「VR科技求職區」、「履歷健診」、「職業訓練」及「青年就業專區」，讓役男獲得職涯建議和面試技巧，順利與職場接軌，就業媒合率年年突破4成，相當有成效。

民政局長柯慶忠說，市府也首創特教生兵役校園巡迴講習，讓大專院校學生了解徵集制度與流程，提早規畫職涯，讓符合資格的特教生役男至少提早1年取得免役證明，執行至今已辦理32場次，約1500位特教生和學生受惠；市府也與體檢醫院協調近50場異地代檢，至今服務1.3萬外縣市役男，讓他們能在工作或就讀地就近體檢。

另外，新北市首創役男大亨兵役整合系統，今年初全面升級，導入RWD響應式網站設計，也新增身障及重大傷病查詢、體位區分標準及役期試算器，兵役體檢審查流程也同步上線，提升資訊透明度，讓役男線上了解審查進度，網站至今已超過345萬人次點閱，未來會透過線上滿意度調查回饋資訊，優化整合系統。

柯慶忠說，除了強化軟體升級，轄內體檢醫院也積極提升兵役體檢環境，像是三重聯醫院區就為役男量身打造，設置6站獨立專科醫學診間，加強隱私、置物空間。

此外，為了為有效動員運用替代役人力，市府也積極召募替代役男投入公益服務，近4年來服務超過1000場的關懷獨老、學童課後照顧、捐血、環保及孳清等5大公益服務，發送愛心到各個角落。