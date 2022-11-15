美國總統拜登在「拜習會」以及與澳洲、日本及韓國等國會談中，一再重申台海和平穩定的重要性。外交部今天表示，台灣在維護區域安全上一向扮演重要角色。美澳日韓四國政府持續表達對台海安全的高度重視，彰顯維繫台海和平穩定已是民主國家的高度共識。

拜登與中國國家主席習近平14日在印尼峇里島會晤，此為拜登總統上任以來雙方首次實體會晤。外交部發言人歐江安今天在例行記者會中表示，拜登在會中表達美國的「一中政策」沒有改變，美國反對任一方片面改變台海現狀，維持台海和平穩定符合全球利益。

此外，她說，拜登也傳達美國反對中國對台採取脅迫及日益具侵略性的行徑、破壞台海和平穩定，並危害區域安定與全球的繁榮。利用與中國領導人會晤的場合，拜登再一次公開表達美國對維持台海和平穩定的堅定支持與對台灣的安全承諾。

她說，拜登政府自上任以來，已多次強調對台灣的安全承諾「堅若磐石」。拜登13日出席在柬埔寨首都金邊舉辦的第17屆東亞峰會時，除與澳洲總理艾班尼斯舉行美澳雙邊領袖會談，也與日本首相岸田文雄及韓國大統領尹錫悅舉行美日韓三邊領袖會談。

歐江安指出，在兩場會談中，美澳日韓四國領袖均重申維護台海和平穩定的重要性，這是繼今年2月美日韓外長會議及本年8月美日澳戰略對話後，美國、澳洲、日本、韓國四國政府又一次共同關切台海安全議題，外交部對此表達誠摯歡迎與感謝。

她強調，台灣地處東亞第一島鏈的關鍵樞紐位置，在維護區域安全上一向扮演重要角色。美澳日韓四國政府持續表達對台海安全的高度重視，再度彰顯維繫台海和平穩定已是民主國家的高度共識。

外交部重申，台灣作為印太地區負責任的民主陣營成員國家，在當前威權國家公然挑戰國際秩序的關鍵時刻，將持續強化自我防衛的國防能力，並與理念相近國家緊密合作，共同對抗威權體制的脅迫，維護台海和平穩定及印太區域的自由開放與繁榮。