花蓮慈濟醫院復健醫學部部主任暨花蓮縣醫師公會理師長梁忠詔，自小患有輕度小兒麻痺，不過他正向面對人生，立志為偏鄉醫療努力，更推動兒童早期療育，帶領兒童復健發展團隊幫助發展遲緩的孩子，日前獲「身心障礙楷模金鷹獎」殊榮。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮慈濟醫院復健醫學部部主任暨花蓮縣醫師公會理師長梁忠詔（左二），自小患有輕度小兒麻痺，不過他正向面對人生，立志為偏鄉醫療努力，更推動兒童早期療育，帶領兒童復健發展團隊幫助發展遲緩的孩子，日前獲「身心障礙楷模金鷹獎」殊榮。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮慈濟醫院復健醫學部部主任暨花蓮縣醫師公會理師長梁忠詔，自小患有輕度小兒麻痺，不過他正向面對人生，當上醫師後更立志為偏鄉醫療努力，不僅赴東台灣投入復健醫療，更促成「中華民國發展遲緩兒童早期療育協會」成立，帶領兒童復健發展團隊幫助發展遲緩的孩子，2015年獲得「早療棕櫚獎」肯定，日前更獲「身心障礙楷模金鷹獎」殊榮。

梁忠詔在2歲時發現罹患小兒麻痺，成長過程遭受不少同儕嘲笑及歧視，不過他卻非常感恩父母親不曾放棄，帶著他四處求醫，雖然長大後左腳較一般人瘦小，但走起路來與一般人並無差異，他笑說，自己其實是幸運的，因為他只有一隻腳不行，還有另一隻腳「右腳」可以代償，因此在身心障礙裡，自己算是輕度。

梁忠詔將過去經歷化作成長養分，努力、積極面對人生，當他考上醫學院時，就立志為偏鄉醫療努力，直到30年前至花蓮慈院服務後，便在花蓮生根，照顧花東民眾，矢志做一位手心向下幫助別人的人。

梁忠詔服務期間，視病猶親，其和藹問診的態度深獲病人及家屬的愛戴，除細心、耐心解說病情，也會指導病人如何改變生活習慣、觀念與態度以協助或提升疾病的治療效果，並視病人需要，跨團隊合作提供患者及家屬最適切的醫療照護計畫。

除了醫院的復健治療，梁忠詔在東部深耕早療不遺餘力，1996年與慈院小兒科醫師郭煌宗推動成立中華民國發展遲緩兒童早期療育協會後，因不捨家長帶著發展遲緩的孩子在各科診間奔波，同年也在院內成立兒童發展復健中心，整合醫師、物理、職能、語言、心理治療師、社工師及特教老師等，以病人為中心的提供早療服務。

梁忠詔深知早療的重要，不僅帶著團隊走出醫院深入偏鄉社區，SARS期間，更遠赴馬祖，替當地的孩子進行評估義診及衛教宣導，他說，小朋友其實越早做復健越好，尤其3歲以前是小朋友做復健的黃金期，若是持續治療一年，這療效可以抵得上3歲以後做10年的療效。

由於梁忠詔對早療多年的努力與付出，不僅在2015年獲得「早療棕櫚獎」肯定，並在今年獲得第26屆身心障礙楷模金鷹獎；他認為，「施比受更有福」，自己就像一座橋樑，只要對病友有幫助，不管是成立協會還是下鄉照護病人，只要是他們缺乏的資源，都會盡全力去補上。