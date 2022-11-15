「灰鷹」無人機武裝「地獄火」飛彈

就在烏南俄軍撤退之際，雖然拜登政府宣布，要提供烏克蘭許多新軍援，但還是少了一樣基輔一直想要，卻始終沒到手的武器，那就是：武裝「地獄火」（Hellfire）飛彈的多用途「灰鷹」（Gray Eagle）無人機。

據CNN新聞網14日報導，兩名官員透露，美國一直在設法改裝這款殺傷力強大的無人機，希望萬一落入敵手，也比較不會有洩漏敏感技術的危險。如果可行，這或許能提高烏克蘭獲得它們的可能性。

一名國會官員說，可以對這些無人機進行特定，並十分技術性的調整和「閹割」，以使較短期內提供這些無人機成為可能。不過，這還是需要時間，而且相當複雜。

1名美國官員證實，陸軍正帶頭研究，可能對MQ-1C「灰鷹」做哪些改裝。華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）國際安全計畫主任瓊斯（Seth Jones）說，提到無人機，這是現有最好的了，它們「真的很精密」。

「灰鷹」能攜帶4枚「地獄火」飛彈，並能在25,000英尺（7620公尺）高空續航將近30小時。然而，要是不做任何改裝，它們不太可能上軍援烏克蘭的清單。這位美國官員說，要是能做必要的改裝，加上它們如果在烏克蘭戰場上還是很管用，那提供這種特定系統仍有實際好處。

這名美國官員和1名烏克蘭官員說，雙方仍在就「灰鷹」進行討論，尚未排除提供給烏克蘭的可能性，也並未正式拒絕基輔。這名烏克蘭官員說，他們正在力爭，而並未放棄，因為這攸關烏克蘭的生存。