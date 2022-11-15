國防部今就「戰術型近程無人飛行偵蒐載具」旋翼型無人機做動態展示。（趙雙傑攝）

國防部今首度展現由我國自主研發的「戰術型近程無人飛行偵蒐載具」旋翼型無人機。中科院航空所所長齊立平受訪時指出，旋翼型無人機系統飛行導控距離30公里，滯空時間達一個小時，主要為近程與城鎮作戰戰術偵查，配給陸軍最新成立的聯兵旅使用。

國防部今於中科院航空研究所舉行媒體邀訪活動，展示我國無人機自主研發成果，並首度曝光陸軍耗資7億7998萬9000元，採購50套、100架「戰術型近程無人飛行偵蒐載具」旋翼型無人機。另外還有展示銳鳶1型無人機、反輻射無人機、劍翔無人機、以及尚在開發中的大型騰雲無人機。

齊立平表示，旋翼型無人機飛行導控距離30公里，可滯空1個小時，拍攝畫面具備4K畫質、抗干擾能力，可協助陸軍部隊近程與城鎮戰術偵察與監視，並將偵測情資即時共享給作戰單位。

媒體報導，陸軍由10軍團所屬234旅聯兵營偵搜排率先接裝新機，派員赴陸軍步兵學校接裝新機，現已陸續成軍。針對無人機操作最欠缺的飛行操作手缺額，齊立平表示，已盡力降低操作負荷，並協助陸軍培訓110名通過民航局認證的合格駕駛，並持續訓練飛行操作手。

根據中科院介紹，旋翼型無人機系統主要任務為城鎮及灘岸情監偵，導控半徑大於30公里、滯空時間大於一個小時，具備自主起降、雙機導控與即時影像傳輸等功能，可強化近海與岸陸地區（灘岸、空機降、城鎮等）戰術偵察與監視，並可介接國軍情傳系統。

中科院指出目前量產交裝進度正常，可望增強國軍視距外即時偵查和目獲能力；操作上，可以「一鍵起飛」、「一鍵歸航自主降落」，並配有彩色、紅外線以及加強夜間偵查的熱傳導影像。

至於日前被披露國慶當晚在空中表演的無人機都是中國大陸製，齊立平強調，所有做中科院生意的廠家都會做企業背景調查，證明沒有陸資介入、沒有跟中國大陸做大量生意，相關進出人員都有安全查核，來標案子也會有相關保密切結，提供的來源證明，還有經過監審單位，確保沒有大陸製零件。