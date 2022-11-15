澳洲衛生部門周二召開記者會，宣布不建議接種第五劑新冠疫苖，但由於最新一波疫情正急速升高，衛生當局呼籲符合資格者盡快登記打完建議劑次的加強針。

澳洲衛生部長Mark Butler在記者會上宣布這個新的疫苗接種建議，同時宣布上周平均每日確診數較前一周高出47%，但與7月下旬的前一波高峰相比仍然少85%。

Butler表示，澳洲免疫技術諮詢小組（ATAGI）建議不要接種第五劑新冠疫苖，也就是第三劑加強針，因為新加坡最近一波疫情的相關數據顯示，已至少接種過兩劑新冠疫苗的人很少有重症和死亡，而第五劑疫苖對病毒傳播的影響微乎其微。

他表示，ATAGI在採納國外的證據，以及國內有關疫苗接種和確診的數據後，決定不推薦接種第五劑新冠疫苖。但Butler呼籲那些尚未接種完建議劑次的人盡快打完。

目前約550萬、占總人口五分之一的澳洲人雖然符合接種資格，但至今仍未接種第三劑疫苖。

Butler亦接受ATAGI的建議，將批准輝瑞針對Omicron變種病毒的新冠疫苗作為成人的加強劑，有470萬劑將在12月12日開打前到貨。

澳洲首席醫療官Paul Kelly表示，新加坡的經驗告訴我們，當前的這一波疫情很快達到高峰，而之後病例數也將迅速下降。