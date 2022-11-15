國民黨桃園市長候選人張善政出席桃園市公辦政見發表，張善政先感謝前桃園縣長呂秀蓮、吳志揚及桃園市長鄭文燦政績，但也說執政團隊不要用情感勒索掩蓋自己執政失誤，2度提到桃園「再次換黨執政，城市的進步也不會回頭」。

張善政說，要打造桃園成為一輩子打拚、安居的城市，而安居樂業，市民的居住環境是重中之重。會透過宏觀的城市發展和微觀的城區改造，打造桃園成為宜居城市。如桃園有許多舊城區的居住環境亟待改善，我會推出全台灣、全國最優惠的獎勵措施，從火車站、捷運站到主要幹道鼓勵都市更新、推動舊城區的再生、解決狹小巷弄問題、建設行人徒步區、改善老舊的市容。

張善政也說，還要擴大發展連結台北、新北和基隆成為桃基北北Mega City。他說，這4個城市加起來接近1000萬人，已經是共同生活圈、工作圈。有多元的產業，有國際機場，也有海港，是台灣對內整合對外競爭的重點都會。希望桃基北北4個城市的首長能緊密合作，各方面的政策要一起協調，一起進步，桃園就能更加突破，台灣也會更有競爭力。

張善政也說，他在國際科技企業服務了12年，深知科技大廠做事的方式和投資的需求。會用成熟專業的態度，發揮過去科技產業的知識和人脈，吸引國內外科技大廠來桃園投資，並且確保服務要好、服務到好、保密到家。只有這種秉持專業、尊重產業、不輕易洩密的態度，才能確保未來台積電選擇桃園不會生變。其他的科技大廠也才能信任桃園市政府，願意來投資桃園。張善政也說，將善用桃園國門第一站和產業群聚的優勢，推動桃園整體的科技化、國際化。讓桃園能夠真正領航台灣走向世界，成為桃園新矽谷、亞洲智慧新都。

張善政又說，過去每一任的縣市長對桃園都有貢獻。他在龍潭替宏碁建設資料中心的時候，當時呂秀蓮是執政，縣府給宏碁很多協助，這種對產業友善的縣長一直感念在心。後續的朱立倫規畫捷運路網，啟動河川整治工程，發包下水道系統，這些都是桃園的百年大計，也打下後來桃園升格直轄市的基礎。

張善政又說，吳志揚接任五楊高架、國二機場聯絡道。大園原來沒有高中，也完成了教學品質很好的大園國際高中。重要的老街溪整治工程更是從吳志揚任內開始。現在的鄭文燦雖然跟他不同政黨，也要肯定鄭文燦的努力。在任內蓋了許多客家場館和特色公園，增加了市民遊憩的空間，這些是市民覺得體貼的政策。

張善政提到，每一任縣市長都有嘉惠民眾的政績，但也都有不足。桃園就是在政黨不斷的輪替中進步。感謝之前每一任的縣市長，謝謝他們留下的建設，謝謝他們為桃園付出的心血和汗水。只要執政團隊能夠面對自己能力的不足，不迴避批評，不排斥外界的建言，更不要用情感勒索來掩蓋自己執政的失誤，那麼桃園再次換黨執政，城市的進步也不會回頭。