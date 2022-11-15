全球第二大加密貨幣交易所FTX停止營運後驚傳破產倒閉，估計全台50萬投資人受影響，資產去向不明，一名網友表示，他拿爸媽的退休金玩加密貨幣，結果交易所說倒就倒，放在FTX裡面的1200萬全部拿不回來，錢一夕蒸發，崩潰不知道要找誰求償。

這名網友今天在臉書「當沖勒戒所」指出，自己一開始靠比特幣把2000萬翻倍成4000萬，當中包含爸媽的退休金，後面又從最高點4000萬到跌到現在1200萬左右，原本原PO覺得這損失還好，相信虛擬貨幣最後還是會漲回去，但沒想到現在交易所倒閉，什麼都沒了。

原PO難過表示，想不到世界前三大交易所竟然會說倒就倒，現在FTX的App都開不了，「等於我1200萬左右的虛擬貨幣直接歸0」，就連群組裡面還有幾十人投了幾億元也歸0，大罵沒有政府監管、沒有嚴密的法規，根本不知道該找誰求償，「政府大概也兩手一攤吧」。

對此，網友紛紛留言：「沒政府監管終究還是ㄧ場夢⋯⋯」、「好恐怖的金額」、「當本金越大，膽子也會越大了」、「富豪滅團，還好我沒有拿真錢下去做虛擬幣」，也有人表示「虛擬貨幣的訴求不就是不想被監管嗎，哈」、「翻倍的時候都覺得沒監管好、爆掉的時候才開始哭說沒監管」、「賺錢哥真牛，輸錢爛政府」。

一名網友心痛表示，他拿爸媽的退休金玩加密貨幣，裡頭還有1200萬資金，結果交易所FTX說倒就倒，錢都沒了。(翻攝自臉書「當沖勒戒所」)

至於投資人投資加密貨幣是否可以申報投資損失？財政部長蘇建榮指出，個人若過去有申報加密貨幣財產交易所得，若有損失就可以申報損失，企業也可以。