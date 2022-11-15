桃園市大園區一名93歲胡姓老翁，昨傍晚騎自行車外出運動，但太陽下山後天色昏暗，一時迷失方向，不慎跌進路邊草叢裡無法起身，在草叢裡睡了一夜，直到今早才被民眾發現並向警方報案，員警到場關懷得知老翁住處，將其平安護送返家，結束這場驚魂記。

大園警分局指出，埔心派出所今早7時許接獲報案，在埔心里21鄰有名老翁倒臥在草叢堆中動彈不得，員警獲報前往尋人，但該處地點偏僻也沒確切地址，員警費了一番功夫在附近來回搜尋，總算在一處草叢堆旁看見坐在路邊休息的老翁及報案民眾，隨即上前關心。

老翁表示，他昨日傍晚騎自行車出門運動，但太陽下山後天色昏暗，導致他迷失方向，在找路的途中不小心跌進路邊草叢堆裡，他一時無法起身，也找不到人求助，只好在草叢堆裡度過一晚。

員警後續透過老翁的姓名查詢年籍資料，發現他於今日0時許被家屬通報協尋，隨即將他護送返家，老翁的太太看見丈夫平安歸來，總算鬆了一口氣，感謝警方與民眾的熱心協助。