鄭運鵬2017年臉書曾寫道「台灣軌道不要一直想做最貴的地下化，受夠了『百年建設』這種莫名其妙的理由」，遭控是阻擋鐵路地下化的元凶。鄭運鵬今表示，臉書文講的是輕軌和捷運的路網，拿出選舉公報說自己2016年參選立委就提出桃園鐵路地下化，強調桃園路幅不夠、拆遷戶多，桃園鐵路地下化才是正確道路。

「選前才提出的質疑，或者是看圖說故事的，一定是禁不起檢驗！」鄭運鵬說，2016年在桃園第一選區參選立委就支持桃園鐵路地下化，並寫進選舉公報裡，白紙黑字不會錯，強調要推動鐵路地下化、捷運棕線、捷運綠線，讓桃園軌道運輸有內部循環的經濟圈，桃園也很成功的和中央推動鐵路地下化。

鄭運鵬說，臉書上面的文字不是寫台鐵的鐵路地下化，是輕軌和捷運的路網，當時在日本觀察各種輕軌跟捷運的形式，有地上的、有高架的、也有像倒吊式的單軌系統，當時中央在推動軌道產業，很多縣市都希望建設輕軌跟捷運，但自己的認知和工程上專業認為，路幅夠寬不需要地下化。

鄭運鵬進一步解釋，桃園鐵路地下化是連接新北的鶯歌跟桃園市，桃園人口跟產業在成長，高架化會面臨路幅不夠、拆遷民宅多的問題，他跟鄭文燦一致認為可透過地下化解決，因此支持鐵路地下化，臉書文只是提醒大家說並不是輕軌跟捷運就一定要地下化，可以有更多的選擇。