九合一選舉將在下周6投票，苗栗縣長選情膠著，民進黨多位立委15日舉行記者會，直指無黨苗栗縣長候選人鍾東錦若當選縣長，苗栗就會萬劫不復，要民眾選票大破派系、黑金。鍾東錦則在臉書發文，民進黨執政下的台灣，選舉變成了一場爆料抹黑競賽，痛批民進黨只會極盡醜化對手。

鍾東錦說，民進黨執政下的台灣，選舉變成爆料抹黑競賽，逐漸從惡質選風演變成政治迫害，

2年前他沒有什麼競選團隊，只有幾個貼身幕僚跟著他一起走進18鄉鎮，為縣政規畫做好充足的學習與準備，但這些努力的過程，在2022的這場選舉裡面，幾乎派不上用場。

鍾東錦表示，因為沒有人在談苗栗的未來，大家只是做做表面，他們的主力都放在場場極盡醜化對手的爆料抹黑記者會，從候選人到家人，一起清算。

他說，這不是他想要的選舉，他不理解台灣的民主怎麼會走到今天這個地步，用幾10年前的事情判他現在的罪，用無限上綱的扭曲與抹黑，毀滅他的人格以及所有努力過的一切。

鍾東錦表示，以後台灣的選舉不需要政策幕僚，只需要聘請徵信社每天盯著對手、只需要動用檢調羅織罪名陷人於罪、只需要找幾個能言善道的立委揪團當打手、只需要掌握媒體名嘴時不時罵臭對手的名字，就能勝選。

鍾東錦說，更有專拿對手的家人開刀，把人罵出憂鬱症，把人罵到跳樓，不擇手段傷害對手，就是民進黨網軍治國的殘忍手段。