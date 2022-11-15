查緝關員查獲12只走私啤酒轉口櫃，初估2萬2000箱，約52萬8000罐。（洪靖宜攝）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

高雄關查獲轉口櫃走私啤酒案！查緝關員於11日及12日在高雄港第63號碼頭查獲12只走私啤酒轉口櫃，初估2萬2000箱，約52萬8000罐，市價約新臺幣2200萬元，數量相當驚人，經核與艙單及運送契約申報貨名不符，涉嫌違反海關緝私條例及菸酒管理法等規定，已依法查扣。

財政部關務署高雄關於11日及12日在高雄港第63號碼頭查獲12只走私啤酒轉口櫃，初估有多達2萬2000箱，約52萬8000罐，市價約新臺幣2200萬元。

高雄關表示，查緝關員發現自大陸南沙港起運的長采輪（EVER CHEER），其中所承載12只要轉口運往馬來西亞亞庇港的40呎貨櫃，雖然申報貨名為家具，但在重量、裝載方式等處發現可疑之處，鎖定於卸船後開櫃檢視，結果發現其中2櫃於近櫃門處卻以一層衛生紙等貨物掩飾，一翻開果然堆滿各廠牌的啤酒，其餘10櫃更是毫無掩飾，經核與艙單及運送契約(B／L)申報貨名不符，涉嫌違反海關緝私條例及菸酒管理法等規定，已依法查扣。

正一一將啤酒從貨櫃卸下清點。（洪靖宜攝）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

「數量相當驚人！」海關人員忙進忙出，從貨櫃中將一箱箱啤酒放到棧板上，此次查獲的啤酒數量多，相較過去查獲上百箱就相當不得了，甚至還會藏在貨品中，掩人耳目，沒想到這次卻是如此大剌剌地放在貨櫃中。

高雄關提到，海關職司邊境管制與查緝走私，為遏止私梟逃漏菸酒稅費走私販售牟利，將持續落實並精進查緝措施，以防堵菸酒走私進入國境。同時呼籲民眾勇於檢舉不法走私。

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