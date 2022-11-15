民進黨桃園市長候選人鄭運鵬2017年曾說反對軌道地下化，國民黨桃園市長候選人張善政表示，鄭運鵬曾說受夠了百年計畫這種莫名其妙的理由，鄭運鵬一向是立場前後不一，這種迴力鏢遲早都會打回到他自己身上。

張善政表示，2017年的時候鄭文燦曾經在前瞻基礎建設的說明會上面說鐵路地下化是桃園的百年大計。後來鄭運鵬就在臉書上回應說「台灣的鐵路建設，軌道建設，不要做這麼貴的鐵路地下化」，他說「他受夠了百年計畫，百年建設這種莫名其妙的理由」，這個是當年鄭運鵬在他臉書上反駁鄭文燦鐵路地下化的用語。鄭運鵬一向是立場前後不一，這種迴力鏢遲早都會打回到他自己身上。

對於政見發表時鄭運鵬指張善政說台積電到桃園是好幾年後的事情，顯示張善政不了解桃園。張善政回應，要保護台積電就不要消費台積電，經濟部都出來說不會替特定的廠商發表投資，何況龍科三期現在才在規畫擴建。所以為了台積電好，為了台灣的產業好，就不要把他們拿來做選舉的工具，將來會在市府，跟國科會跟新竹科學園區充分配合，把龍科第三期的擴建做的順順利利。

而鄭運鵬也說張善政用高雄抹拭抹黑桃園，也批評與統促小黨連結，張善政說，鄭運鵬沒有搞清楚今天這個場合的目的。今天這個場合的目的是要向選民展示自己的政見，而不是在把對方抹紅、抹黑。張善政也說，有在這個場合有質疑說他是中國鵬嗎？應該要在發表會端出牛肉。

對於無黨籍市長候選人鄭寶清批張善政沒有替鐵路地下化發聲，張善政說，任內已經暫停鐵路高架的工程。而鐵路地下化在鄭文燦提出來以後，行政院經過非常長的審查的程序，包括在國民黨和後來蔡英文任內，程序非常的長。我至少做的第一步就是高架化先暫停，先不要往下做，才讓後面鐵路地下化的規畫能夠有時間充裕的來進行。

鄭寶清委員批評國民黨執政是黑金政治，此外社會宅不能買賣。張善政說，他市長任上就是絕對會要求市政府從上到下「清廉政府，乾淨發包」。至於社會宅買賣，他說，要建設的是優質住宅跟社會住宅。所以有可以賣的，也有不能賣的。優質住宅可以對勞工、青年開放。社會住宅不能賣，兩者是不同的性質，不同的比重。

對於感謝歷任桃園縣市長，張善政說，不分藍綠，歷任的縣市長，其實對桃園的建設跟進步都有貢獻，想表達換黨執政桃園的進步不會停止。

對於今天的衣著，張善政說西裝是太太的愛心，她為了今天的這個說明會特別準備的，非常感謝她的愛心。