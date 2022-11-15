全台房價瘋漲，薪資收入牛步成長，根據591的新建案房價所得比調查，全台平均要22.7年不吃不喝才能買得起一間新房，比起三年前年14.1年，增加超過8年，其中新竹縣市、台南、高雄，三年來新建案房價所得比均倍數成長，購屋族買房已從「難上加難」變成「直接躺平」。

根據591新建案調查，全台每戶可支配所得中位數三年來從前90.5萬元，增加至92.9萬元，增加不到3萬元；不過新建案房價中位數從三年前的1,274萬元，上漲到2,110萬元，上漲了836萬元，對比所得增加2.6％、新案房價增加65.7％，房價漲幅是所得增幅的25倍之多。

591新建案指出，面對這波房價狂漲，連過往房價所得比在10年內、買房負擔相對「輕鬆」的桃竹地區都未能倖免，新建案總價紛紛站衝上千萬大關，讓不少購屋族只能望屋興嘆。

以各都會區來看，購屋難度最高的台北市，即使家庭所得仍高居全台之冠，但面對新屋總價近4,000萬元，房價所得比高達近31倍；近年房價飆漲的中南台灣，在家庭所得不到百萬、相對較低下，高雄房價所得比24倍、台南22倍、台中19倍，購屋難度均超越新北市的18倍；全台主要都會中房價所得比最低為桃園的14.6倍。

591新建案指出，新北市則在重劃區釋放供給下，價格走勢相對緩和，房價所得比不僅低於中南部都會區，三年來也僅從16倍，增加至18倍，增加幅度亦為七都最低，不過目前板橋、永和及三重的新案價格緊追台北市蛋白區，擁有重劃議題的新莊、泰山房價亦是一路向上，未來想買房只怕更難。

而近年房價?漲的中南台灣，台中市市區新建案開價幾乎都從5、6字頭起跳，總價中位數1,876萬元也超車新北市，台南市總價格1,831萬元逼近新北市，高雄市更逾2,100萬元，近年科技業投資高峰期，帶動地價與房價雙雙走強，加上疫情期間面臨營建成本上揚及通膨遽增，帶動新建案房價走高，在所得普遍不如北台灣下，房價所得比幾乎較三年前倍數成長。