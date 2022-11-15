烏克蘭軍方14日在烏國西部利沃夫市為曾聖光舉辦追思儀式。（取自外交部臉書)

烏克蘭軍方14日在烏國西部利沃夫市為曾聖光舉辦追思儀式。（取自外交部臉書)

國人曾聖光加入志願軍赴烏克蘭參戰不幸罹難，烏克蘭軍方14日為其舉辦追思儀式，家屬在我駐處人員陪同下前往參加。外交部表示，將持續協助家屬完成後續所有手續，陪同走過最艱困的哀傷時刻，同時祈禱罹難戰士的英靈早日返國安息。

曾聖光是在烏克蘭前線激戰區參戰時罹難，烏克蘭軍方14日在烏國西部利沃夫市舉辦追思儀式。外交部發言人歐江安今天在例行記者會中表示，曾聖光的家屬在確保安全無虞情況下，由我國相關駐處人員陪同前往參加，場面哀戚隆重、令人動容。烏克蘭民眾數百人自動出席，顯示烏國人民對曾姓國人的感念。

她說，曾聖光罹難消息傳出後，我國政府與人民、在台烏克蘭僑民社群，及烏克蘭各界友人均至感震驚與不捨。外交部在第一時間即向家屬表達深切哀悼，並表達政府將繼續提供一切必要協助。外交部另透過各方管道迅速與烏國相關單位取得聯繫，確保曾姓義勇軍的遺體獲得妥善安置。

為協助家屬在最短時間內前往確認遺體並處理後事，歐江安指出，外交部於11月7日緊急核發護照等旅行文件，並協助家屬於同日晚間搭機前往東歐鄰近國家。

家屬抵達鄰國後，駐館隨即向家屬簡報不同規劃方案，並依據家屬的意願進行後續處理。期間外交部也持續與烏國有關單位保持密切聯繫，協助家屬迅速取得赴烏簽證，並協調遺體運送、告別式辦理方式等事宜。

對於曾聖光在烏克蘭前線英勇作戰、犧牲生命，外交部表達最誠摯的哀悼與敬意。歐江安表示，曾姓義勇軍為正義而戰，堅毅精神永遠長存；他用自己的生命協助烏克蘭人民捍衛自由民主，令人感念。外交部將持續全力協助家屬完成後續所有手續，陪同走過最艱困的哀傷時刻，同時祈禱罹難戰士的英靈早日返國安息。