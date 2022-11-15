台北市第8屆第2場市長選舉公辦政見發表會15日上午10時登場，3號候選人鄭匡宇在政見發表會上指出，政治人物常常是「選前拜託、選後失蹤」，他承諾，當選市長後，每月輪流到12行政區的其中一區和市民面對面接觸，讓民眾可以「攔轎告官」，最後，他也唱一首歌「晚安吾愛」作為結尾，盼所有市民都能好好睡一覺，迎接明天的挑戰。
鄭匡宇說，市長跟市民的距離很遙遠，當選後他承諾，每月輪流到12行政區的其中一區和市民面對面接觸，也會開放直播，讓其他區民眾，可以針對問題提出，讓有需求民眾可以「攔轎告官」，一定不會迴避。
鄭匡宇對民進黨台北市長候選人陳時中也提出，他不相信愛台灣的人會阻擋疫苗，民進黨政府給人的感受，就是任何好事情民進黨能做，其他政黨或民間做，「就要打成妖魔鬼怪，欲除之而後快」，這是不對的，做為執政黨就是要大器，民間做的好要給他掌聲，當執政黨打造公平的環境。
最後，鄭匡宇延續第一場政見發表的風格，唱一首歌「晚安吾愛」作為結尾，他說，盼所有市民11月26日之後，無論選舉結果如何，都能好好睡一覺，迎接明天的挑戰。
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