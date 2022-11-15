美國總統拜登過去一周行程忙碌，連跑了埃及氣候峰會、東亞高峰會、以及目前正在進行中的印尼G20等多場峰會，在昨（14）日晚間與大陸國家主席習近平面對面會談後，拜登今（15）日發布推文，指出與習近平進行了坦誠的對話，並且明確表達會捍衛美國價值。

拜登昨日晚間在峇里島結束與習近平的3小時面對面會談後發布了多則推文，包括他的會後記者會畫面、與習近平的握手合影，今日他也發布美中團隊對談的影片片段，稍早又連續發布推文。

Today, I met with President Xi Jinping of the People’s Republic of China.



We discussed our responsibility to prevent the competition between our countries from veering into conflict and finding ways to work together on shared challenges that affect the international community. pic.twitter.com/ufneHdcyCF — President Biden (@POTUS) November 14, 2022

President Xi Jinping and I have a responsibility to work together on urgent global challenges and to continue the open and honest dialogue we’ve always shared. pic.twitter.com/KWO7YSsyuo — President Biden (@POTUS) November 14, 2022

其中一則提到與習近平的會談，他寫道：「我們對我們的優先事項進行了坦誠對話，我明白表示，我們會捍衛美國價值、推動普世人權、以及起身捍衛國際秩序、與我們的盟友及夥伴步伐一致地合作。」

At the G20 meetings, we'll speak on the very issues that matter to people’s lives, not only at home but around the world.



This forum is crucial for the world’s largest economies to work together for the good of people everywhere, and I’m looking forward to convening. — President Biden (@POTUS) November 15, 2022

拜登在連串推文中提到自己過去一周連續參加了多場峰會，上周在埃及舉行的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）上，他說自己明確表示，美國會實現「巴黎協定」（Paris Agreement）規範的排放目標；在柬埔寨舉行的東亞高峰會（East Asia Summit）及東協－美國峰會上，他致力於與印太地區夥伴合作，確保維持開放、繁榮及安全的未來；目前在印尼舉行的20國集團（G20）領袖會議上，他說將就關乎全世界民眾生活的議題發言，強調這場會議對全球最大經濟體針對人民福祉共同合作至關重要，他對此非常期待。

This week’s travel has brought together the broadest possible coalition of partners to confront this moment of great global challenges — from global inflation, to the climate crisis, to Russia’s brutal war against Ukraine. — President Biden (@POTUS) November 15, 2022