美國總統拜登過去一周行程忙碌，連跑了埃及氣候峰會、東亞高峰會、以及目前正在進行中的印尼G20等多場峰會，在昨（14）日晚間與大陸國家主席習近平面對面會談後，拜登今（15）日發布推文，指出與習近平進行了坦誠的對話，並且明確表達會捍衛美國價值。
拜登昨日晚間在峇里島結束與習近平的3小時面對面會談後發布了多則推文，包括他的會後記者會畫面、與習近平的握手合影，今日他也發布美中團隊對談的影片片段，稍早又連續發布推文。
其中一則提到與習近平的會談，他寫道：「我們對我們的優先事項進行了坦誠對話，我明白表示，我們會捍衛美國價值、推動普世人權、以及起身捍衛國際秩序、與我們的盟友及夥伴步伐一致地合作。」
拜登在連串推文中提到自己過去一周連續參加了多場峰會，上周在埃及舉行的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）上，他說自己明確表示，美國會實現「巴黎協定」（Paris Agreement）規範的排放目標；在柬埔寨舉行的東亞高峰會（East Asia Summit）及東協－美國峰會上，他致力於與印太地區夥伴合作，確保維持開放、繁榮及安全的未來；目前在印尼舉行的20國集團（G20）領袖會議上，他說將就關乎全世界民眾生活的議題發言，強調這場會議對全球最大經濟體針對人民福祉共同合作至關重要，他對此非常期待。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。