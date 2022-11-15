新北市長選戰戰火持續延燒！民進黨陣營掛出拒投半年市長看板，不過新北市長侯友宜回應，這幾年來自己帶著市府團隊跟新北市黏在一起，永遠抱持著希望超越昨天，更迎向未來明天會比今天更好的態度努力做事，希望新北市不斷成長茁壯，讓新北帶動北台灣發展，更帶動台灣的未來。

另外有關昨天的政見發表會，有學者評論侯友宜表現是「史詩級碾壓」對手林佳龍，侯友宜本人則表示，這幾年來自己跟新北市緊密結合，對於新北的大小事可以「細數家珍」，而且完整規畫的2030願景也正在努力實現的過程當中。

侯友宜強調，自己可以很清楚從點線面描繪出新北市未來東南西北軸線上的發展，帶動整個北台灣更帶動台灣的未來，自己已經把政見說得非常清楚，而身為市長就是要把政見說清楚，帶給人民一種健康、快樂、有希望的未來城市。

侯友宜也說，選舉是一個過程，在這個過程當中不需要製造無謂的對立跟衝突，好好努力做事，把做事的態度以及未來的願景向市民報告，這才是應有的作為。