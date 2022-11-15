雲朗觀光集團旗下雲品(2748)受惠疫情趨穩帶動國旅暢旺及餐飲業務回溫，2022年第三季營運轉盈、獲利創同期新高，帶動前三季獲利登近3年高點。隨著10月營收回升至近22月高點，雲品看好第四季住房表現有機會逐步恢復疫情前水準，全年營運將較去年轉盈。

雲品第三季合併營收5.09億元，季增達51.19％、年增達1.32倍，為僅次於2019年的同期次高。營業利益0.56億元，較第二季及去年同期虧損0.31億元、0.94億元顯著轉盈，毛利率31.57％、營益率11.13％，分創同期次高及近5年同期高點。

在營收規模顯著回升、本業恢復獲利下，雲品第三季業外雖小虧0.14億元，歸屬母公司稅後淨利0.44億元、每股盈餘0.48元，仍較第二季及去年同期虧損0.31億元、0.74億元顯著由虧轉盈，分創同期新高及近5年同期高點。

累計雲品前三季合併營收13.9億元、年增達46.37％，創同期新高。營業利益1.09億元、較去年虧損1.41億元大幅轉盈、登近3年高點。歸屬母公司稅後淨利0.8億元、每股盈餘0.89元，較去年同期虧損1億元、每股虧損1.34元大幅轉盈，雙創近3年同期高點。

雲品表示，第三季營運轉盈、獲利創同期新高，主要受惠國內疫情逐步平穩，除了國旅持續暢旺，餐飲消費宴會也陸續回流，「君品Collection」宴會平台及「皇家薇庭」、「蘭克斯特」等委託經營管理事業穩定接單，有效加速委託經營案營運績效。

受惠市況好轉，雲品10月自結合併營收2.12億元，較9月1.75億元成長達20.87％、較去年同期1.33億元成長達59.1％，回升至近22月高點。累計前10月合併營收16.02億元，較去年同期10.85億元成長達47.7％，續創同期次高。

雲品表示，10月適逢雙十連假與ITF台北國際旅展線上銷售開跑，而宴會營收更來到全年的高點，加上雲品推出「無條件取消」的婚宴方案與企業春酒尾牙奏效，今年下半年與明年上半年的周末宴會訂單滿手，場地已一廳難求。

此外，在國人出遊商機下，日月潭雲品溫泉酒店與台北君品酒店國旅的消費表現穩定，配合積極推出餐飲含住房等食宿專案，有效拉抬住房率與餐飲營收，皆於10月創造良好的銷售表現。

展望本季，在台北國際旅展、企業團體住房訂單及陸續增加的海外旅客住房挹注下，雲品預期國旅市場可望再次攀升，日月潭雲品及台北君品的整體住房表現將有機會逐步回復疫情前水準，看好全年營運有望較去年轉虧為盈。

同時，雲品加緊布局疫後的飯店營運、館外餐飲與委託經營管理等三大事業體系，今年簽署台南安平籌備委託案、總太地產永續顧問與接待會館營運、茹曦酒店餐飲委託案及與VENTAL露營車事業體，未來將可加速帶動集團營運創新及多元獲利模式。