九合一大選1126登場，有多個機構紛紛趕在這兩天公布「封關」民調，因明(16）日起依規定就不能再公布民調。而根據《菱傳媒》今（15）日公布的台北市長得票預測，國民黨台北市長候選人蔣萬安將贏得此次大選，但其與民進黨候選人陳時中的差距僅3萬多票。

據《菱傳媒》委託皮爾森數據所做的封關選票預測結果顯示，三位候選人預估的得票率與票數為：蔣萬安37.40%，得票數在50萬5273至53萬6527票間；陳時中34.83%，得票數47萬0547至49萬9653票間；黃珊珊得票率27.20%，得票數36萬7436至39萬0164票。

此結果為皮爾森數據，根據最新台北市長候選人支持度網路民調之投票意願結果，以及參酌2018年市長選舉和2020年總統選舉投票率（2018年：66%，2020年：76.3%），預估此次北市選戰投票率估計為68%；以台北市204萬7326人口數推估，約可開出近140萬票。另外，其計算方式為：[各年齡層預估投票率 X 各年齡層投票人口比例 X（候選人各年齡層族群支持度+修正值）] 之總和。