日本上季（7到9月）經濟呈現近4季來首度衰退，因通膨和日幣重貶衝擊該國經濟，疫情揮之不去也波及內需表現。

根據日本官方周二公布初值，上季國內生產毛額（GDP）經季調後較前一季萎縮0.3％，換算年率衰退1.2％，遠遜於經濟學家預估的擴張1.1％。

與去年同期相比，第三季GDP成長1.8％，寫下連續6季擴張。

外部因素是上季經濟負成長的主要原因。第三季出口雖季增1.9％，但受到能源成本高漲以及日圓走貶影響，進口大幅增加5.2％。

此外，日本官方將第二季GDP年率增長上修至4.6％。