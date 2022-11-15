據家扶基金會公布的《友善共融：兒少相處問卷調查》，對於特殊需求兒少，約三成兒少有負面觀感，家扶基金會表示，每位兒少都應受到公平對待，然而歧視卻經常發生在特殊需求兒少生活中，不但影響心理健康，也讓其身處不利處境，呼籲關注特殊需求兒少心理健康、零歧視，每一位孩子都應在免於暴力與鼓勵參與環境中成長。

調查發現，三成兒少認為特殊需求兒少會造成別人困擾、甚至感到麻煩、害怕，更有近半數不想與其同組活動，孩子也察覺到特殊需求兒少在校困境，數據顯示每四位就有一位認為特殊需求兒少受排擠，包括被取難聽外號、被欺負等。

新北市政府兒少代表聞英佐表示，曾因特殊需求同學的言語挑釁而起衝突，直到老師協助才慢慢認識、理解，進而調整與他們相處的方式。我覺得有時候是因為不了解產生誤解，不是有意排擠，老師適當說明和溝通有助同學消除偏見。

家扶基金會執行長周大堯表示，家扶持續投入早療、特力、兒童啟力等服務方案，更致力建構兒少與其家長的支持網絡。然而消除歧視，需從理解、尊重、接納逐步做起，這次透過兒少視角，從孩子本身及其看見家長、學校、社會對特殊需求兒少的態度與行為，在共融的趨勢下還有很大的努力空間。

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